США заявили, что озабочены ситуацией на границе России и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Вашингтон озабочен ситуацией на границе России и Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнерами из числа европейских государств. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC .

"Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной", - отметил он. По версии Блинкена, "на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года". "Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Блинкен отметил в связи с этим, что администрация 44-го президента США Барака Обамы ранее "предпринимала серьезные усилия в сфере международных отношений, чтобы заставить Россию заплатить и ввести против нее санкции" в свете воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине. Госсекретарь выступил с утверждением, что это "удержало Россию от дальнейших действий".

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Взаимодействие с Москвой

Госсекретарь также отметил, что США рассчитывают на взаимодействие с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес.

По его словам, американский президент Джо Байден "ясно дал понять, что, когда дело касается России, <...> есть сферы, в которых интересы" двух стран "совпадают или пересекаются". "И мы заинтересованы во взаимодействии, например, в вопросе контроля над вооружениями. Мы так и поступили, продлив ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений)", - сказал глава американской дипломатии.

Блинкен при этом сообщил, что Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно".

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.

"Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово", - добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос об эффективности курса в отношении России при предыдущих администрациях и возможности вернуться к политике эпохи Обамы Блинкен ответил, что это невозможно. "Мы не можем вернуться ни на четыре года назад, ни на шесть, ни на восемь, какую бы дату не выбрать. Мы должны работать с тем миром, какой есть, и каким он будет", - указал он.

На прошедшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что США закончили анализ приписываемых России действий и в ближайшее время могут ввести новые санкции, которые будут включать высылку части дипломатов. В Белом доме не стали подтверждать, что данный обзор завершен.