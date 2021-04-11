Лашет заявил о намерении искать компромисс с Зёдером по вопросу кандидата на пост канцлера

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что обсуждал с главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером вопрос, кто возглавит консерваторов на выборах в Бундестаг, оба выразили готовность выдвинуть свою кандидатуру.

"Я и Маркус едины во мнении, что нуждаемся в решении. Мы продолжим обсуждать этот вопрос", - сказал в воскресенье Лашет на пресс-конференции по итогам заседания руководства двух партий. По его словам, консультации будут продолжены.

"Мы по-дружески обменялись мнениями", - заявил со своей стороны Зёдер. "Разговор не был окончательным. Мы увидели, что оба готовы и подходим [для выдвижения]. Речь идет не о наших амбициях, но о процветании блока [ХДС/ХСС] и, прежде всего, Германии", - сказал он. "Я сегодня выразил свою готовность. Но если "большая сестра" (ХДС) скажет, что это не соответствует ее желанию, то для меня это тоже будет ОК", - добавил Зёдер. "Для меня и Армина важно, чтобы мы приняли решение не любой ценой. В конечном итоге кандидатом в канцлеры должен стать тот, кто будет иметь лучшие шансы [победить]", - подчеркнул он.

Ранее Зёдер официально объявил ХДС и ХСС о готовности возглавить список от консерваторов на выборах в Бундестаг. Армин Лашет в последние дни стремительно теряет поддержку, в том числе однопартийцев. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан Германии предпочитают видеть в качестве кандидата от консерваторов именно Зёдера.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Кандидат от консерваторов станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту главы правительства ФРГ.

Христианско-социальный союз - особая региональная партия, учитывая тот факт, что она является частью федерального правительства. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, Христианско-демократический союз - во всех других федеральных землях. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию. До сих пор от ХСС не было ни одного канцлера Германии.