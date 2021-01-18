Меркель уйдет, но ее курс продолжат. Армин Лашет сделал шаг к посту канцлера

На съезде самой влиятельной партии ФРГ Христианско-демократического союза выбирали не просто председателя — возможного наследника завершающей карьеру Ангелы Меркель. Победу одержал центрист Армин Лашет — сторонник европейской интеграции, дружественного отношения к ближевосточным переселенцам и тесного союза с США. Несмотря на это, Лашет может стать для России удобным партнером: на протяжении многих лет он выступает за прокладку газопровода "Северный поток — 2". Новый глава ХДС предостерегает против разговора с Кремлем на повышенных тонах и даже осуждал "антипутинский популизм" в 2014-м, но сторонником снятия санкций себя не считает. Лашет во всем намерен следовать курсом Меркель: если избранный руководитель партии получит власть во всей стране, ее политика ни по одному значимому направлению изменений претерпеть не должна. Меркель остается у власти Тем не менее 16 января, когда ХДС обновлял свое руководство, в России держали кулаки именно за Лашета. Альтернатива его избранию грозила натяжением уже без того натянутых отношений. На высший пост претендовали остро антироссийски настроенные Норберт Рётген и Фридрих Мерц. Оба они известны недоброжелательным отношением к главному проекту Москвы и Берлина: "Северному потоку — 2".

Мотивы противников России в ХДС, хотя приводят в одну точку, но ощутимо не совпадают между собой по происхождению. Глава наблюдательного совета инвесткомпании BlackRock в Германии Мерц как политик чрезвычайно близок американскому крупному бизнесу, поскольку в качестве топ-менеджера представляет именно его. Кроме того, Мерц возглавлял надпартийное объединение "Атлантический мост", ставящее целью всемерное сближение между ФРГ и США. Несмотря на то, что поставки более дешевого российского газа выгодны немецкой экономике, именно Мерцу тяжелее всего было бы противостоять давлению США, стремящихся продать в Старом Свете максимально возможное количество своего голубого топлива. Отношение Норберта Рётгена к России, если возможно, еще непримиримее. В прошлом министр по охране окружающей среды, Рётген предлагал ХДС сделать своим приоритетом переустройство экономики с предельным снижением использования углеводородов. В отличие от консерватора Мерца, Рётген — умеренный леволиберал, выступавший за прием мигрантов с Ближнего Востока, но и признававший связанные с ним трудности. Ответственность за прибытие беженцев он возлагает на российское участие в сирийской войне на стороне Башара Асада. Рётген — cторонник новых и новых санкций против Москвы. На фоне таких угроз успех Лашета — вполне благоприятное для России событие. Убежденный в пользе по крайне мере экономического сотрудничества с Москвой центрист находит для Кремля доброжелательные слова. Последнее по времени крупное выступление Лашета, посвященное России, состоялось на форуме "Петербургский диалог" в 2019 году, содержало призыв к разрядке и вызвало прилив оптимизма у работающих с Россией предпринимателей из ФРГ. "У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником российского президента Владимира Путина. Сегодня ситуация в мировой политике по сравнению с временами [холодной войны], более благоприятная, однако тон дискуссий стал агрессивнее", — сетовал в присутствии российской публики Лашет. Выборы — через два месяца

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И все-таки успех умеренного Лашета в кулуарной христианско-демократической политике еще нуждается в подтверждении достижениями на больших выборах. Сначала региональных: они назначены на март. В зависимости от их исхода можно будет сделать вывод, принял ли избиратель ХДС нового руководителя или понадобятся срочные перемены. Лашет еще может потерять — пусть не пост, но номинацию в канцлеры, поскольку в игре до сих пор его соперник: представитель партии — союзника ХДС — Христианско-социального союза (ХСС) баварский премьер Маркус Зёдер. Особенность немецкой политики в том, что оба объединения выступают на общенациональных выборах единым блоком, который традиционно возглавляет лидер самой многочисленной из них. Но исключения допускаются. Харизматичный Зёдер пока опережает Лашета в опросах общественного мнения, и выдвижение именно его в лидеры союза ХДС/ХСС вовсе не исключено. Позиция Зёдера по "Северному потоку — 2" близка к взглядам его визави: оба выступают против того, чтобы переводить внешнеполитические разногласия с Россией в плоскость экономической политики. При этом руководитель более консервативной ХСС был бы полезнее блоку двух сил для электоральной борьбы на правом фланге. По итогам местных выборов предстоит понять, понадобится ли это. В случае, если пандемия COVID-19 продолжится до завершения лета, страх перед массовой миграцией и трудности демографии, уже отойдя на второй план для немецкого избирателя, так и останутся там, а Лашет (чьи меры по борьбе с эпидемией в Северном Рейне — Вестфалии оценивают высоко) официально станет кандидатом своей партии. При резком развороте внутренней повестки шансы возрастут у Зёдера. Для обоих будет иметь значение, сколько голосов получат националисты: способность сдерживать их успехи на выборах в считается в ФРГ важным показателем успешного канцлерства. Главным "специалистом" ХДС в этом отношении остается консерватор Фридрих Мерц. В прошлом он призывал "изгнать из Бундестага сброд", под которым подразумевал 91 депутата от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии". В случае избрания Мерца, известного критикой миграции, ХДС имела бы на это шансы. При умеренном и дружественном переселенцам Лашете такой возможностии уже не будет, поэтому итог голосования 16 января — тактическая удача еще и для националистов, которые, скорее всего, удержат своего избирателя за собой. Враг внутри

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