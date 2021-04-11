Госсекретарь при МИД Франции назвал пиар-ходом заявление ФРГ о планах покупки "Спутника V"

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал пиар-ходом заявление германской стороны о планах покупки российской вакцины "Спутник V". Такое мнение он выразил в воскресенье в интервью радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI.

"В Германии начинается предвыборная кампания [в Бундестаг], - отметил он. - Там много агитации. Я считаю это пиар-ходом [заявление] и сожалею по этому поводу". Как пояснил Бон, канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается общеевропейского подхода. "Это имеет значение", - добавил он.

При этом сам госсекретарь не стал исключать возможность использования российской вакцины только из-за ее происхождения. "Это было бы глупо", - добавил Бон.

8 апреля на странице российского препарата в Twitter было размещено сообщение, согласно которому Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями правительства Германии по поводу предварительного соглашения о поставках "Спутника V". Как ранее отметил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, в среду Еврокомиссия заявила, что не станет заключать контракты на приобретение российской вакцины, в связи с чем он выразил намерение ФРГ "говорить с Россией на двусторонней основе".

В среду власти Баварии проинформировали о планах как можно скорее начать закупки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с РФПИ о возможном импорте и производстве препарата. Ряд премьер-министров других федеральных земель Германии приветствовал заявление Шпана о готовности начать двусторонние переговоры с Россией.