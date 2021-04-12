В Белом доме отрицают причастность к атаке на ядерный объект в Натанзе

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник на брифинге, что США не имели никакого отношения к инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе.

"Мы видели сообщения об инциденте. Мы не были вовлечены в это ни в коей мере", - сказала она.

На вопрос, опасается ли американская администрация того, что произошедшее может повлиять на ход переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Псаки ответила: "Мне нечего добавить к предположениям о причинах или эффекте, <...> или [о каких-либо] свидетельствах изменения участия в этих дискуссиях".

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.