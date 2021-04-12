Иран направил письмо в МАГАТЭ с призывом осудить диверсии в Натанзе

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана направили официальное письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом к организации занять чуткую позицию по диверсии в Натанзе и осудить ее. Об этом сообщает в понедельник агентство Jamaran .

Отмечается, что послание было передано генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси представителем Ирана при международных организациях в Вене Каземом Гарибом Абади.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Кроме того, в Тегеране подтвердили, что на объекте произошел взрыв.