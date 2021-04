Politico: Израиль, вероятно, не предупреждал США об "операции" в Натанзе

Как утверждает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника, "в отчетах разведки не было признаков того, что Израиль координировал подобную операцию с США, также маловероятным кажется то, что Израиль заранее предупредил [о ней] американских должностных лиц". "Однако другой человек, знакомый с вопросом, предупредил, что, хотя о планах израильской атаки, безусловно, не было широко известно в правительстве США, все еще вероятно, что на каком-то уровне уведомление [о готовящейся операции] было, возможно, завуалированным", - отмечает Politico.

Газета также подчеркивает, что должностные лица США и Ирана, "судя по всему, намерены возобновить" переговоры по иранской ядерной сделке в Вене, несмотря на инцидент в Натанзе. "По состоянию на середину дня понедельника не было никаких свидетельств, что американские или иранские чиновники откажутся от непрямых переговоров <...>, возобновление которых планируется позднее на этой неделе", - говорится в публикации.

Как сообщила газета The Times of Israel, министр обороны Израиля Бени Ганц призвал в понедельник начать расследование "на самом высоком уровне" в связи с утечками в прессу по поводу предполагаемых израильских действий в Иране, а также обратился к генеральному прокурору еврейского государства Авихаю Мандельблиту с просьбой изучить действия официальных лиц, которых цитировали израильские и иностранные СМИ в контексте аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Ганц, как отмечает The Times of Israel, говоря об утечках, имел в виду именно публикации в отношении кибератаки в Натанзе, ссылки в которых были либо на "представителей разведки", либо на "иностранные разведки". Министр подчеркнул, что не будет комментировать правдивость утечек и отказался обсуждать какие-либо израильские операции, "были ли они, или не были, и будут ли", указывает The Times of Israel. Израиль официально придерживается политики двусмысленности и неопределенности в отношении своей деятельности против Ирана, кроме тех случаев, которые являются прямым ответом на атаки, инициированные Тегераном или его сателлитами, отмечает газета.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник на брифинге, что США не имели никакого отношения к инциденту на иранском ядерном объекте.