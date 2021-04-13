Пашинян назначил первого замначальника Генштаба ВС Армении

ЕРЕВАН, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну назначить Аршака Карапетяна заместителем начальника Генштаба ВС. Глава республики не подписал и не вернул указ главе кабмина, что, согласно закону, означает вступление в силу предложения премьера, сообщила во вторник пресс-служба Пашиняна.

"Принимая в основу то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект, не вернул его премьер-министру с возражениями, на основании 139 статьи конституции Аршак Карапетян законно назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС с 13 апреля 2021 года", - говорится в заявлении.

Аршак Карапетян долгие годы занимал пост начальника управления разведки Генштаба и был отправлен в отставку в 2016 году после апрельской эскалации в зоне нагорнокарабахского конфликта. После смены власти в стране в мае 2018 года Карапетян был назначен на должность советника премьер-министра.

25 февраля бывший тогда начальником Генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба. 10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде. Вместо Гаспаряна на должность главы Генштаба Пашинян предложил назначить Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту страны. Позже Пашинян заявил, что генерал-лейтенант Давтян вступил в должность начальника Генерального штаба ВС Армении, поскольку президент, не подписавший предложение премьер-министра о его назначении, так же не оспорил данное решение в Конституционном суде.