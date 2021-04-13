Суд в Гонконге приговорил к 42 месяцам тюрьмы радикального участника протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 апреля. /ТАСС/. Суд в Гонконге во вторник приговорил к 42 месяцам тюрьмы радикального участника протестных акций. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Мужчина пожилого возраста по фамилии Вонг признан виновным в том, что он бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию комплекса для проживания полицейских и их семей. Одна из бутылок попала на припаркованную машину. Никто не пострадал, но судья счел инцидент серьезным.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Полиция задержала 10,2 тыс. нарушителей, костяк которых составляли студенты и молодежь. В отношении свыше 2,5 тыс. человек были возбуждены судебные дела. В частности, 720 фигурантов обвиняются в участии в массовых беспорядках.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. После этого многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.