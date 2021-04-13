Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении госграницы со стороны Польши воздушным судном

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии сообщило о нарушении неустановленным воздушным судном государственной границы со стороны Польши, в связи с чем Минск потребовал от Варшавы проведения разбирательства по данному факту. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Telegram-канала пресс-службы Минобороны Белоруссии.

"12 апреля 2021 года в 20:45 (совпадает с мск) зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию", - отмечается в сообщении.

Как заявили в Минобороны, в связи с данным инцидентом во вторник в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии. "Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - отметили в белорусском Минобороны.