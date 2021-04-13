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ООН приветствует диалог между лидерами России и США

Это важно для мира и безопасности, отметили в организации

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. ООН приветствует телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, так как диалог двух стран важен для мира и безопасности. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Для мира и безопасности очень важно, чтобы между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, был открытый и позитивный диалог, - сказал он. - Мы поддерживаем диалог между двумя странами".

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Как сообщила пресс-служба Кремля, с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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