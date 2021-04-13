Белый дом считает, что личная встреча Путина и Байдена могла бы пройти летом

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться предстоящим летом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила такую возможность во вторник на регулярном брифинге для журналистов.

Она заявила, что саммит предполагается провести в предстоящие месяцы. В связи с этим Псаки попросили уточнить, идет ли речь о лете. "Увидим. В предстоящие месяцы было бы и этим летом", - ответила официальный представитель американского лидера.

Есть ли у Байдена предпочтение относительно места проведения саммита, поинтересовались далее у Псаки. "Отличный вопрос. <...> Но мы все еще находимся на ранних этапах этого процесса. Когда появится больше деталей, мы ими со всеми вами поделимся", - ответила пресс-секретарь.

Как объявил Белый дом, Байден в состоявшемся несколькими часами ранее телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны.