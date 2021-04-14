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Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану до вывода иностранных войск

ТАСС, 14 апреля. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну. Об этом сообщает во вторник агентство Франс Пресс (АФП).

"До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, [мы] не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану", - заявил пресс-секретарь движения "Талибан" в Катаре.

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