Американский эксперт назвал позитивной идею саммита России и США

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Идея проведения российско-американской встречи на высшем уровне является позитивным развитием событий, однако пока рано судить о том, удастся ли президенту США Джо Байдену инициировать выстраивание более конструктивных отношений с Москвой. Такое мнение выразил во вторник директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, комментируя в переписке с корреспондентом ТАСС по электронной почте новый телефонный разговор российского и американского лидеров.

"Это лучше, чем ничего", - сказал эксперт про вторую по счету телефонную беседу президентов и инициативу проведения двустороннего саммита. "Однако предыдущие президенты США часто начинали с дружеских отношений с президентом Путиным, а [впоследствии] эти отношения разваливались. Так что меня больше интересует то, что они (Путин и Байден) скажут друг другу [на саммите], а не тот факт, что они ведут переговоры", - заявил О'Хэнлон.

Аналитик в целом согласился с тем, что фактор знакомства лидеров двух государств в данном случае может сыграть позитивную роль. "Однако, - оговорился О'Хэнлон, - каково его (Байдена) видение иных американо-российских отношений?" "Я не буду питать надежд, если не будет какой-то новой идеи", - добавил сотрудник Института Брукингса.

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден в беседе с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. В Кремле отметили, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, и Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне. Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", подчеркнул Кремль.