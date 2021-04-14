СМИ: принц Гарри намерен вернуться в США вскоре после похорон своего деда

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Принц Гарри вернется в США вскоре после похорон своего деда, герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на источники американский интернет-портал Page Six, являющийся развлекательным приложением газеты "Нью-Йорк пост".

По его информации, принц Гарри, соблюдающий в данный момент карантин на территории королевской резиденции Фрогмор-коттедж, расположенной недалеко от Виндзорского замка, не планирует задерживаться в Великобритании после намеченных на 17 апреля похорон. Портал подчеркивает, что Гарри рассчитывает скорее вернуться в США к своей беременной супруге Меган Маркл, которой врачи в связи с ее положением рекомендовали не пользоваться авиатранспортом.

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад в своем заявлении в "Инстаграме" проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

В воскресенье британские СМИ передали, что принц Гарри вернулся в Великобританию из США, чтобы принять участие в похоронах деда. Эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье, полагают, что возвращение герцога Сассекского на родину впервые за год по столь трагичному поводу может помочь ему примириться с родственниками и в конечном счете укрепить британскую монархию.

Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не составляет исключения. В церемонию пришлось внести коррективы - публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном.