Пашинян заявил, что экс-глава Генштаба не давал ему совет остановить войну в Карабахе

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна о том, что он в начале военных действий в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года посоветовал премьер-министру Николу Пашиняну остановить войну из-за возможности поражения, не соответствует действительности. Об этом в среду в парламенте республики заявил сам глава армянского кабмина.

"Есть запись заседания Совета национальной безопасности. Оник Гаспарян 30 сентября заявлял, что возможности нашей армии позволяют разбить противника. Он не говорил о том, что надо остановить военные действия", - отметил он.

По словам Пашиняна, политическое руководство трижды пробовало остановить войну, однако Азербайджан нарушал договоренность о режиме прекращения огня.

Бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян в конце 2020 года заявил, что в начале военных действий он представил Пашиняну ситуацию в Карабахе и посоветовал остановить боевые действия.

25 февраля Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба. 10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде. Вместо Гаспаряна на должность главы Генштаба Пашинян предложил назначить Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту. Позже Пашинян заявил, что генерал-лейтенант Давтян вступил в должность начальника Генштаба, поскольку президент, не подписавший предложение премьер-министра о его назначении, также не оспорил данное решение в Конституционном суде.