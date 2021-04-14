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Взрыв на ядерном объекте в Натанзе

В Тегеране заявили, что США должны покончить с экономическим террором в отношении Ирана

Как отметил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, взрыв в Натанзе "развязал опасную спираль" напряженности

ТАСС, 14 апреля. Тегеран призвал президента США Джо Байдена покончить с политикой экономического террора в отношении Ирана, начатой бывшим президентом Дональдом Трампом.

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"Ядерный терроризм в Натанзе развязал опасную спираль [напряженности], которую можно сдержать лишь путем прекращения экономического терроризма Соединенных Штатов, начатого Трампом, - отметил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter. - У [президента Джо] Байдена / [вице-президента Камалы] Харрис есть ясный выбор: или сделка [президента в 2009-2017 годах Барака] Обамы / [занимавшего тогда пост вице-президента] Байдена [Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД], или кампания "максимального проигрыша" Трампа. Альтернативы нет. Осталось мало времени".

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел 11 апреля. Иранская сторона проинформировала, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети, которая привела к взрыву. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Теги
Обама, БаракСШАИранБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадХаррис, КамалаВзрыв на ядерном объекте в Натанзе
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