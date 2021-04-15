Власти Фукусимы не намерены принимать или отвергать решение о сбросе воды с АЭС в океан

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Власти японской префектуры Фукусима не намерены принимать или отвергать решение центрального правительства о сбросе в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил в четверг губернатор префектуры Масао Утибори.

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Мы не находимся в позиции, предполагающей, что мы примем или отвергнем это решение", - приводит его слова агентство Киодо.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили ТАСС в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций в стране, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС "Фукусима-1", будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.