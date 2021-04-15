Пентагон отказался приводить подробности о планах своих операций в Черном море

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Корабли ВМС США вместе с союзниками регулярно проводят операции в Черном море, но подробности о своей потенциальной или будущей деятельности Пентагон не приводит.

Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Об этом ТАСС заявили в четверг в американском оборонном ведомстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что США отменили отправку двух своих кораблей в Черное море.

"В рамках нашей политики мы не высказываем предположений о возможных или будущих операциях. Мы регулярно проводим операции в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами и в соответствии с Конвенцией Монтрё", - заявил ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которого входит Европа, Кайл Рейнс в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства Reuters.