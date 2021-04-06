Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Описание Корабли НАТО в Черном море © EPA/DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Североатлантический альянс практически закончил выполнение своей концептуальной стратегии по сдерживанию России на дальних подступах к Брюсселю, называемой "4 по 30". Ее суть в создании постоянной дуги напряжения вокруг буферной зоны между "прогрессивно-свободной" Европой и "тоталитарно-мрачной" Россией. В последние дни ситуация с выстраиванием этого вала взаимного отторжения заметно обострилась. Согласно сформулированной ранее концепции, в рамках НАТО уже в 2022 году в Восточной Европе должен работать принцип "четырех тридцаток": 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 кораблей, способных приготовиться к развертыванию за 30 дней. Будут сокращены и сроки готовности самолетов-носителей к применению ядерного оружия с 10 суток до 24 часов. Эта сила должна сдержать, а в случае чего "принудить к миру" Москву. Видимо, такая "решимость" и дает Киеву уверенность в том, что, начав боевые действия в Донбассе, он сможет решить проблему, а проиграв, отступит, не потеряв лицо. Концептуальный винегрет Похоже, что сыгравший в свое время роль Наполеона Бонапарта в комедийном фильме президент Украины Владимир Зеленский примеривается к возможности радикального решения вопроса о возвращении Донбасса и Луганска — силой. При этом пожаловавшись на происки Москвы Вашингтону. В телефонном разговоре главы украинского оборонного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина прозвучали слова о том, что в случае чего США не бросят пограничную территорию. "Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине", — утверждается в заявлении украинского Минобороны. Забавно, что разговор двух представителей состоялся сразу же после обнародования новой украинской стратегии нацбезопасности. В ней президент Зеленский честно расписался в полном бессилии в случае развития такого сценария событий, подметило украинское издание "Страна.ua".

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"Главные акценты этой стратегии — противостояние России, упор на милитаризацию всего населения, война в основном на своей территории, что, в общем-то, коррелируется с постоянными заявлениями властей и лично Зеленского о вероятности "всеобщей мобилизации" и ужесточения условий призыва", — отмечается в материале украинского издания. Журналисты уточняют, что украинские власти "не будут достигать военного паритета с Россией". "То есть надежда вся на помощь стран НАТО. О вступлении в альянс в стратегии говорится очень много, хотя и признается, что продолжение конфликта на востоке страны затрудняет достижение этой цели", — добавила "Страна.ua". При этом представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прямо заявляет, что страна уже вместе с НАТО готовится к войне с Россией в Черноморском регионе. По его словам, именно этот сценарий будет отрабатываться на крупнейших за последние десятилетия учениях стран НАТО Defender Europe 2021, которые пройдут в мае — июне. В них под руководством армии США примут участие 28 тыс. военнослужащих из 27 стран. "Защитник Европы" будет включать "почти синхронные операции на более чем 30 тренировочных площадках" в десятке стран, говорится в сообщении американского командования касательно учений. Прямо высказался и президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 апреля. Он подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины "перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Черноморский рубеж Можно согласиться с тем, что НАТО "прессует" наши границы постоянными полетами разведывательной авиации. Только за минувшую неделю было обнаружено и сопровождено 50 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. В Черном море за последний месяц прошли сразу несколько этапов масштабных учений Североатлантического блока "Морской щит — 2021", в которых приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих, 18 кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции c привлечением морского командования НАТО. Причем последнее отправило в район свою постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group).

Описание Самолет-заправщик ВВС США KC-135 "Стратотанкер"и разведывательный самолет RC-135 ВВС США © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как нетрудно догадаться, все эти силы отрабатывали силовое сдерживание России, причем не только на море, но и на суше. На полигоне в Капу-Мидия (уезд Констанца, Румыния) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши совместно якобы отразили атаку условного противника. Для этого поляки задействовали мобильную систему ракет Kongsberg. До этого в Черном море прошли учения НАТО "Посейдон-2021", в которых приняли участие американские ракетные крейсера типа "Тикондерога" — "Монтерей" и ракетный эсминец "Томас Хаднер". Оба корабля представляют серьезную силу, так как несут как ударные средства типа ракет "Томагавк" с дальностью полета более 2 тыс. км, так и системы противоракетной обороны "Иджис".

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Говоря о предстоящих маневрах Defender Europe 2021, командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Каволи подчеркивает, что они рассчитаны на несколько месяцев и должны продемонстрировать способность Соединенных Штатов и их союзников реагировать на международные угрозы. "Учения дадут нам прекрасную возможность отточить наши возможности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важном Балканском и Черноморском регионе, чтобы мы коллективно были готовы реагировать на любой кризис, который может возникнуть", — добавил американский военачальник. Военно-воздушные силы и флот США планируют показать "новые высокотехнологичные возможности" средств противовоздушной и противоракетной обороны, навыки бригад по поддержке сил безопасности в Европе. Из 28 тыс. участников учений примерно 2,1 тыс. являются представителями Национальной гвардии и еще 800 — армейского резерва США. В настоящее время американцы уже перевозят свое вооружение и технику, а также персонал в Нидерланды, Италию и Германию. Учения пройдут в несколько этапов: Swift Response ("Стремительное реагирование") стартует в начале мая. В ходе этого этапа будут проводиться воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7 тыс. военнослужащих из 11 стран. Immediate Response ("Немедленное реагирование") пройдет с середины мая по начало июня. В ходе маневров более 5 тыс. военнослужащих из восьми государств на 31 полигоне в десяти странах проведут боевые стрельбы и совместные операции по материально-техническому обеспечению фронта на суше. Самодостаточная группировка войск С российской стороны на границе с Украиной расположены соединения Южного военного округа. Последний защищает Крым, имеет в своем составе 50 батальонных тактических групп, 50 эскадрилий оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации и 50 боевых кораблей. Также 50 дивизионов ракетных комплексов, включая оперативно-тактические типа "Искандер-М", противокорабельные береговые комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня, пушки и минометы большой мощности "Пион" и "Малка".

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Кроме того, имеются еще и 50 носителей высокоточного оружия "Калибр", столько же комплексов ПВО типа С-400 "Триумф" и мобильных тактических групп РЭБ, способных блокировать работу беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в регионе развернуты полсотни батарей мобильных противотанковых комплексов "Хризантема" со сверхзвуковыми 120-мм ракетами "Атака", 50 групп тактического воздушного десанта, снайперов и подразделений спецназа. Каждое из формирований способно действовать как автономно, так и в едином информационном пространстве; обеспечивать межвидовое и межродовое взаимодействие, координируемое подвижными командными пунктами с автоматизированными системами управления. Представляется мне, что все это позволяет в течение двух суток погасить любую военную активность в зоне возможного конфликта. В том числе с использованием сил США и НАТО в регионе. Командующий округом генерал армии Александр Дворников отмечает, что только один Черноморский флот обладает "самодостаточной группировкой войск" в составе военно-морской базы, армейского корпуса и двух дивизий: одна — противовоздушной обороны, а вторая — авиационная. Пополнился шестью подводными лодками — носителями тех самых "Калибров", трех дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также новыми фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", вооруженными дальнобойными крылатыми ракетами.

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"В 2020 году Черноморский флот получил свыше 20 носителей ракет "Калибр". В Крыму стал на боевое дежурство второй зенитно-ракетный полк, вооруженный ЗРК С-400, а также МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", — отметил в интервью газете Минобороны "Военный вестник юга России" генерал армии Александр Дворников. В дополнение к этому можно привести и статистику Генштаба России. Так, в Крыму сегодня дислоцируется более 32 тыс. военнослужащих, более 600 танков и бронетранспортеров, свыше 160 артиллерийских систем, около 100 боевых самолетов, почти 60 вертолетов, 16 береговых комплексов, 34 боевых корабля и шесть подводных лодок. Переброску некоторых из них можно было увидеть в недавнем ролике в интернете. Парадоксы взаимного непонимания Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил по этому поводу, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он добавил, что "по периметру границ России фиксируется повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, а также других объединений и отдельных стран". "Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку", — констатировал Песков, ответив таким образом на вопрос, почему Россия в последние дни перемещает свои войска к Черноморскому региону. "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", — добавил представитель Кремля. И вот ведь в чем парадокс. Глава альянса Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что "непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения, нет. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины", — добавил Столтенберг.