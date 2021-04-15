Нобелевские лауреаты призвали Байдена поддержать приостановку действия патентов на вакцины

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Лауреаты Нобелевской премии и бывшие главы государств и правительств призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Как в четверг сообщило Agence France-Presse , соответствующее обращение подписали по меньшей мере 170 человек, в числе которых экс-президент Франции Франсуа Олланд, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммад Юнус и другие.

Данная приостановка является "жизненно важным и необходимым шагом к победе над пандемией", отмечается в письме. "Нас обнадеживают сообщения о том, что ваша администрация рассматривает вопрос о приостановке [соглашения] ВТО [по торговым аспектам] прав интеллектуальной собственности во время пандемии, как это было предложено ЮАР и Индией", - цитирует агентство обращение к американскому президенту.

По сведениям France-Presse, 2 октября Индия совместно с ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам - производителям вакцины от COVID-19 с учетом масштабов пандемии временно отказаться от патентов на препараты от коронавируса.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала призвала к снижению экспортных барьеров в целях наращивания в мире производства вакцин от коронавируса. Она подчеркнула, что ожидает от членов организации "действия для дальнейшего снижения экспортных ограничений и барьеров в цепочках поставок, а также работу с другими организациями для облегчения логистики и таможенных процедур". Обращаясь к производителям вакцин от коронавируса, Оконджо-Ивеала сказала, что ожидает "конкретных шагов в наращивании производства".