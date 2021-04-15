Киев просит страны Балтии ставить вопросы о его практической поддержке перед ЕС и НАТО

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой озвучивать перед ЕС и НАТО вопросы о необходимости оказания Украине "практической поддержки". Об этом он сказал на брифинге в Киеве, который проходит с участием главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Эстонии Эвы-Марии Лийметс.

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"Я убежден, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным действием поддержать Украину, но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими странами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины", - сказал он.

Кулеба также заявил, что российская сторона якобы "открыто угрожает Украине войной и запугивает уничтожением украинской государственности". "Я хочу ответить на это очень просто, двумя фразами. Первое - не дождетесь, второе - мы не боимся", - сказал он. Глава МИД Украины добавил, что Украина сама достаточно сильная, однако "надеется на друзей для того, чтобы защитить свою государственность".

Кулеба добавил, что балтийские страны подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ, НАТО и других международных организациях с целью консолидации "в противостоянии российской агрессии", а также поблагодарил коллег за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и реформ, которые проводятся в стране.