Ниинистё после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским

ХЕЛЬСИНКИ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на границе Украины и России. Об этом сообщила в четверг канцелярия финского лидера.

"Ниинистё провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля. Президенты обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной. Ниинистё подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Канцелярия указала также, что "Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной". Там добавили, что главы государств обсудили также "намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка - прим. ТАСС)".

Ниинистё поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Как сообщила 13 апреля пресс-служба Кремля, Путин изложил финскому лидеру российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, "обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.