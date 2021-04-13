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Кризис на Украине
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Путин в беседе с Ниинистё указал на провокации Киева во внутриукраинском конфликте

Президент РФ также изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обратил внимание на провокации Киева и подчеркнул безальтернативность минских соглашений. Об этом говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора глав России и Финляндии.

"По просьбе Саули Ниинистё Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", - сообщили в пресс-службе российского лидера.

В этой связи, добавили в Кремле, "подчеркнута безальтернативность минского Комплекса мер как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в нормандском формате".

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичУкраинаФинляндияРоссияКризис на Украине
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