Защита считает, что вопрос о компенсации должен рассматриваться отдельно от дела MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 15 апреля. /ТАСС/. Вопрос о компенсации родным и близким погибших в результате крушения Boeing на Украине в июле 2014 года должен рассматриваться отдельно от уголовного дела. Об этом заявила в четверг на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.

По ее словам, в рамках рассмотрения требования о компенсации ущерба защите необходимо будет отвечать на вопросы касающиеся голландского, украинского и международного гражданского права. "Но мы не сможем этого сделать, мы специализируемся на голландском уголовном праве, - подчеркнула тен Дуссхате. - Соответственно, мы не будем иметь возможность определить, как должна быть организована защита интересов обвиняемого в отношении этих требований".

"Это не касается права родственников на выступление в суде, - обратила внимание адвокат. - Но это должно привести к подаче требований о компенсации не в рамках голландского уголовного права, а в рамках какого-либо института гражданского права". "Мы решили сделать заявление по данному вопросу на ранней стадии, через полтора дня после получения требований о компенсации ущерба с пострадавшей стороны, и просим суд вынести промежуточное решение или сделать заявление по данной теме прежде, чем ожидать каких-либо ответов от нас. Это может предотвратить чрезмерную нагрузку на уголовный процесс на более поздних стадиях, когда может быть уже слишком поздно".

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Интересы Пулатова в суде представляют двое голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Согласно планам, рассмотрение по существу должно начаться 7 июня.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.