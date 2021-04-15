США считают жизненно важным саммит Путина и Байдена для остановки эскалации напряженности

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают жизненно важным, чтобы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели в ближайшие месяцы встречу, чтобы остановить эскалацию напряженности. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном политике в отношении России.

"Мы считаем, что в ближайшие месяцы будет жизненно важно для двух лидеров встретиться и обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений", - сказал он. По его словам, это было бы необходимо для того, чтобы "найти устойчивый и эффективный способ двигаться дальше и остановить какой-либо цикл эскалации".