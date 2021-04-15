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Глава АНБ заявил, что США намерены усилить свою активность в сфере кибербезопасности

Пол Накасоне напомнил, что Белый дом утверждает, что СВР России, например, несет ответственность за кибератаку в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены усилить свою активность в сфере кибербезопасности, в том числе на фоне якобы угроз от действий Службы внешней разведки (СВР) России в этой области. Об этом заявил в четверг на слушаниях в постоянной специальной комиссии палаты представителей по разведке глава Киберкомандования ВС США, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне.

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"Говоря о СВР, как нация, мы должны осознавать, что наши соперники сегодня работают в таком диапазоне и масштабе, каких мы раньше не видели. От нас, от правительства [США] и от частного сектора в связи с этим требуется поднять планку [в противостоянии такого рода действиям]". - сказал он. Накасоне напомнил, что Белый дом утверждает, что СВР России, например, несет ответственность за кибератаку в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. В начале марта не менее 60 тыс. организаций и компаний подверглись взлому из-за уязвимости в Exchange Server компании Microsoft.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

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