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Политический кризис в Мьянме

Правозащитники сообщили о 726 погибших в столкновениях в Мьянме

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, 3 151 человек находится под стражей

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 726. Об этом сообщила в четверг Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

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"По состоянию на 15 апреля подтверждена смерть 726 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 714 погибших.

По данным ассоциации, 3 151 человек находится под стражей, из которых 75 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 813 демонстрантов, из которых 20 приговорены к смерти и 14 - к трем годам лишения свободы, отмечается в сообщении.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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