Обвиняемый в убийстве Флойда отказался давать показания в суде

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, заявил в четверг, что не будет давать показания на проходящем в городе судебном процессе по данному делу.

"Я воспользуюсь сегодня правом, которое дает пятая поправка к Конституции США", - сказал экс-полицейский. Указанная поправка гарантирует, что гражданина США не должны принуждать свидетельствовать против себя самого.

Судья Питер Кэхилл спросил, принял ли Шовин данное решение самостоятельно. Он ответил утвердительно. Шовин заявил, что на это не повлияли какие-либо "обещания или угрозы". Кэхилл подчеркнул, что присяжным не следует воспринимать данное решение Шовина в качестве подтверждения его виновности.

Резонансное разбирательство началось 8 марта, трансляцию из зала суда ведут американские СМИ. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Если его признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

В четверг завершились выступления свидетелей, вызванных защитой. Ожидается, что стороны выступят с заключительными заявлениями в понедельник.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.