Власти Канады поддержали объявленные США меры в связи со взломом SolarWinds

ОТТАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Канады поддерживают объявленные США меры по реагированию в отношении РФ в связи приписываемой ей ответственностью за взлом программного обеспечения фирмы SolarWinds. Об этом в четверг говорится совместном заявлении главы канадского МИД Марка Гарно и других членов правительства страны.

"Сегодня Канада вместе с Соединенными Штатами и другими международными партнерами выражает нашу озабоченность в связи с российской кампанией по кибершпионажу, которая использовала платформу SolarWinds Orion (программное обеспечение "Орион" - прим. ТАСС)", - отмечается в документе. В нем уточняется, что данные действия, которые "почти наверняка связаны с действиями Службы внешней разведки", затронули более 100 канадских компаний.

В Оттаве считают, что такая деятельность со стороны РФ дестабилизирует киберпространство. "Мы полны решимости усердно работать с США, нашими близкими партнерами и союзниками ради укрепления стабильности в киберпространстве", - говорится в заявлении.