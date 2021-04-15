В США заявили, что будут добиваться того, чтобы издержки от санкций нес весь Запад

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация будет добиваться того, чтобы издержки и потери от антироссийских санкций нес весь Запад, а не только Соединенные Штаты. Об этом сообщила в четверг выдвинутая американским президентом Джо Байденом на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, она согласилась с тем, что Вашингтону целесообразнее принимать меры против России вместе с союзниками и партнерами за рубежом. "Полностью с вами согласна: Соединенные Штаты могут в одиночку противостоять России, но это не мудрая политика. Мы намного сильнее, когда действуем вместе [с зарубежными союзниками и партнерами]", - сказала Нуланд председателю комитета Роберту Менендесу (демократ от штата Нью-Джерси). При этом американский дипломат с удовлетворением напомнила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обнародовала на днях "параллельно [с властями США] очень сильное предупреждение" России, касавшееся шагов Москвы в отношении Украины. "Вот так нам и необходимо действовать. И нам нужно продолжать формировать санкционные пакеты вместе [с союзниками и партнерами], чтобы издержки распределялись [среди стран Запада] равномерно", - подчеркнула Нуланд.

Она обещала в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом добиваться дальнейшей реализации положений закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). "А также "Глобального акта имени Магнитского", - добавила Нуланд, отвечая на вопросы Менендеса.

Претендент на должность замгоссекретаря по политическим делам также прокомментировала произошедшее несколькими часами ранее ужесточение режима американских санкций в отношении России. "Считаю, что мы сегодня сделали очень важный шаг, когда ввели мощный пакет санкционных мер, о котором объявил президент [США Джо Байден]. Включающий, и это очень важно, ограничения доступа России к нашим [американским] финансовым рынкам, чтобы привлечь ее к ответственности за атаку [через программное обеспечение фирмы] SolarWinds и другие шаги", - утверждала Нуланд.

"Вы, думаю, также обратили внимание на то, что администрация [США] уже напряженно работает над тем, чтобы координировать действия с союзниками и партнерами, когда принимает меры против России", - сказала дипломат присутствовавшим на слушаниях сенаторам. По ее словам, США действовали таким образом, к примеру, в ситуации вокруг Алексея Навального.