Специальный саммит АСЕАН по Мьянме запланирован на 24 апреля

СИНГАПУР, 16 апреля. /ТАСС/. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посвященный кризису в Мьянме, запланирован на 24 апреля в Джакарте, где расположена штаб-квартира регионального блока. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post со ссылкой на официального представителя МИД Индонезии Тэуку Файзасиаха.

"Мы ожидаем официального подтверждения от Брунея [страны - председателя АСЕАН в этом году]", - указал дипломат. Вместе с тем, по его словам, "пока речь идет о 24 апреля в Джакарте". Он также опроверг появившуюся ранее информацию из ООН, что саммит может пройти 20 апреля. "У президента Индонезии Джоко Видодо на этот день точно другие планы", - уточнил дипломат.

"Детали предстоящей встречи являются чувствительным моментом для Ассоциации, которая традиционно работает на основе консенсуса, при этом всегда избегает публичного осуждения любой из стран - членов блока", - подчеркнул представитель МИД.

Индонезийский лидер 19 марта призвал созвать экстренный саммит по ситуации в Мьянме. За последние несколько недель главы МИД Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура провели несколько отдельных переговоров в двустороннем формате, посвященных организации встречи на высшем уровне.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. По данным правозащитных организаций, в результате столкновений погибли более 720 человек.