Эксперта концерна "Алмаз-Антей" вновь опросят по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 16 апреля. /ТАСС/. Представитель концерна "Алмаз-Антей" вновь будет опрошен в рамках расследования дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях прокурор Тейс Бергер, говоря о требовании защиты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых, продолжить опрос российского эксперта.

По его словам, представитель концерна "Алмаз-Антей" уже опрашивался в течение четырех дней в присутствии судебного следователя, причем один из дней был полностью предоставлен защите. Стенограмма данного опроса насчитывает 80 страниц, обратил внимание прокурор.

"Кроме того, вскоре эксперт будет опрошен вместе с представителями Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), - заметил Бергер. - На это запланировано еще три дня". "С учетом этого требование защиты продолжить отдельный опрос российского эксперта должно быть отклонено судом, - подчеркнул он. - Защита имеет право на опрос эксперта, но оно должно иметь свой лимит".

Представители прокуратуры заявили о необходимости отклонить и другие требования защиты, касающиеся, в числе прочего, привлечения к делу дополнительных свидетелей, опроса других экспертов, получения телекоммуникационных данных и проведения других следственных действий до закрытия досье и перехода к рассмотрению дела по существу.