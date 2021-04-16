Источник: США заранее проинформировали Евросоюз о подготовке санкций в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. США заблаговременно известили Евросоюз о подготовке своего последнего пакета санкций в отношении России. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в Совете ЕС.

"Администрация США заранее проинформировала нас о подготовке санкций против России, мы консультировались об этом, в этом позитивное отличие от предыдущей администрации США", - заявил он. Источник не стал отвечать на вопрос, намерен ли ЕС принимать аналогичные ограничительные меры, включая рестрикции в отношении госдолга РФ.