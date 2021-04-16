В ЕС заявили, что осудят диверсию в Натанзе, если расследование подтвердит акт саботажа

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Евросоюз осудит диверсию на иранском ядерном объекте в Натанзе, когда независимое расследование подтвердит, что это был намеренный акт саботажа. Об этом заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС на брифинге в преддверии встречи глав МИД Евросоюза 19 апреля.

"Евросоюз официально осудит инцидент в Натанзе, когда независимое расследование подтвердит намеренный акт саботажа, - подчеркнул он. - Если это так, то единственной цель этой акции является срыв переговорного процесса в Вене [по ядерной сделке с Ираном]".