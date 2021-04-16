Выездное заседание суда по MH17 предварительно пройдет 26 мая

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 16 апреля. /ТАСС/. Выездное заседание суда по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году может пройти на месте реконструкции обломков самолета 26 мая. Об этом заявил в пятницу на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Это должно произойти 26 мая", - сказал судья, отвечая на соответствующий вопрос адвоката Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых.

По словам Стейнхейса, суд должен провести собственные наблюдения, для чего прокуратуру и защиту попросили к 10 мая указать, какие части реконструкции и какие фрагменты обломков они хотят показать суду. 21 мая 2021 года суд определит график инспекции. Стейнхейс уточнил, что в силу коронавирусных ограничений заседание хотя и будет публичным, но на нем будет присутствовать ограниченное количество журналистов и "не будет разрешено присутствие сторонних наблюдателей".

Отдельно судья заявил, что готов предоставить защите возможность задать дополнительные вопросы эксперту российского концерна "Алмаз-Антей" по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Он уточнил, что этот эксперт уже был опрошен в течение четырех дней и на следующей неделе вновь прибудет в Нидерланды, чтобы ответить на вопросы совместно с представителями Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

Решения по остальным запросам защиты обвиняемого и представителей родственников, озвученным в ходе слушаний на этой неделе, будут озвучены на заседании 22 апреля, которое начнется в 13:30 (14:30 мск).