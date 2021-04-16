Белый дом: у России и США есть возможность сотрудничать, несмотря на разногласия

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. России и США могут совместно работать в некоторых областях, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США Джо Байден выдвинул [в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным] предложение провести переговоры и встречу. В этом телефонном разговоре президент также заявил, что будут последствия за действия, будь это хакерство или другое проблемное поведение со стороны российского руководства, - сказала Псаки. - Президент предложил [встречу], чтобы послать сигнал: у нас будут разногласия, мы не можем это игнорировать, но наша цель - иметь предсказуемые и стабильные отношения. Мы можем не соглашаться в различных сферах и продолжим это, но также верим, что есть возможность работать вместе в некоторых областях".