В МИД РФ прокомментировали антироссийские заявления генсека ОАГ о поддержке санкций США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Антироссийские заявления генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который выступил якобы от имени организации в поддержку санкций США против России, вызывают сожаление. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Обратили внимание на антироссийские заявления генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро, который якобы от имени генерального секретариата данного объединения выступил с поддержкой решения США ввести санкции против нашей страны. Как и в предыдущих русофобских выпадах Альмагро, вновь прослеживается стремление генсекретаря выдать личную ультрапроамериканскую позицию за мнение всей организации, постоянным наблюдателем в которой является Россия. Вызывает глубокое сожаление проявляемая генсекретарем политическая ангажированность, которая не под стать региональной структуре стран Западного полушария", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ констатировали, что Москва поддерживает тесный политический диалог с государствами ОАГ, основанный на приверженности основополагающим принципам многосторонних основ международного сотрудничества.

"Продолжаем исходить из того, что ОАГ - важная площадка для развития диалога, взаимопонимания и сотрудничества без разделительных линий. Генсекретарю стоило бы не отвлекаться на нравоучения в адрес государств-наблюдателей, а почаще заниматься насущными региональными проблемами, особенно в нынешние непростые времена", - отметили на Смоленской площади.