Экс-помощник Трампа призвал извиниться тех, кто выступал с утверждениями о РФ и талибах

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Должностные лица США изначально не считали заслуживающими доверия версии о приписываемой РФ готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных, а лицам, выступавшим с такими утверждениями, следует извиниться. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News Роберт О'Брайен, который ранее был помощником по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа.

О'Брайен напомнил, что серию материалов на эту тему опубликовали ранее в газете The New York Times. По словам экс-помощника президента США, в американской администрации сразу скептически отнеслись к этим утверждениям. Как отметил О'Брайен, "никто в то время не доверял этим разведывательным данным". "Эти сведения разведки были очень подозрительными", - добавил он и напомнил, что в 2020 году некоторые политические оппоненты Трампа, являвшегося в то время президентом США, поспешили обвинить его в предательстве интересов страны, поскольку он не принял незамедлительно мер против России в свете публикаций.

О'Брайен прокомментировал заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в четверг признала, что указанные версии имеют низкую или среднюю степень достоверности, с точки зрения разведки США. "На языке разведывательного сообщества это означает, что в это не верят", - пояснил экс-помощник Трампа. "Я рад, что правда вышла на свет", - добавил О'Брайен. Он выразил надежду на то, что "кто-то из выступавших прошлым летом с подстрекательскими высказываниями о предательстве и прочем, принесут извинения".

В июне 2020 года The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Трамп отмечал, что американские спецслужбы признали недостоверными эти версии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие версии являются домыслами и фобиями разведывательного сообщества США. Тем не менее "заказные убийства" в Афганистане стали основанием для последнего крупномасштабного пакета американских санкций в отношении России.