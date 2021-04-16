Американский эксперт считает, что США ввели санкции против России по ошибочным поводам

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Администрация США должна была подумать над реальным положением вещей перед объявлением новых санкций против России, а не вводить ошибочные рестрикции. Такое мнение высказал профессор Джорджтаунского университета в Катаре политолог Анатоль Ливен в статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft .

"Одержимость исходящими от России смертельными угрозами - это "зомби" времен холодной войны, которого следовало похоронить после ее окончания. Жаль, что [президент США Джо] Байден не может порвать с этой идеей, а также с двухпартийным верованием в санкции, рассматриваемые как способ подчинить американской воле другие страны. Байден заявил, что вводит санкции по трем причинам - и все они ошибочны".

По мнению политолога, история со взломом программного обеспечения фирмы SolarWinds является актом кибершпионажа, но не атакой. "Это была шпионская операция на манер тех, которые США открыто проводили против России и других стран, в чем открыто признавались. <...> Но раньше это никогда не было причиной введения санкций, - отмечает эксперт. - Байден привносит новый и очень опасный фактор в международные отношения. Более того, <...> Вашингтон никак не осудил Израиль за проведение киберсаботажа против Ирана для срыва переговоров США с Ираном. Так выглядит "международный порядок, основанный на правилах?"

Касаясь приписываемых России попыток вмешательства в последние американские выборы, Ливен обратил внимание, что "никто не утверждал об усилиях фальсификации голосования". По его мнению, речь идет об очень ограниченной операции по влиянию, тогда как США "открыто поддерживают российскую оппозицию".

Бессмысленная акция

Автор считает бездоказательными обвинения о якобы имевших место контактах России с афганскими боевиками, чтобы те нападали на американских военных и персонал коалиции в Афганистане. "Разве "Талибану" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС) нужна поддержка России для атак на военнослужащих США? Почему Россия должна ввязываться в эти стратегически бессмысленные и провокационные действия?" - недоумевает он. "Одной из областей, в которой нуждаются США и могут даже получить существенную помощь от России, является афганское мирное урегулирование", - убежден Ливен.

Не повторить ошибки 2008 года

Как отмечает профессор, вопреки сообщениям американских СМИ, украинские власти разделяют ответственность за эскалацию отношений с Россией путем наращивания давления на Крым. "Если президент Украины Владимир Зеленский решит, что враждебность Вашингтона к Москве настолько абсолютна, что он может полагаться на его поддержку в войне, то президент Украины может повторить ошибку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года, попытавшись решить проблему Донбасса силой", - добавил он.

"Это все, о чем администрации Байдена следовало подумать перед объявлением санкций. Будем надеяться, что они подумают об этом, прежде чем идти дальше по этому опасному пути", - пишет эксперт.