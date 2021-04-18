США и ЕС призвали законодателей Грузии подписать соглашение о выходе из кризиса

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. США и ЕС призывают всех членов парламента Грузии подписать соглашение о выходе из политического кризиса, которое предложит глава Европейского совета Шарль Мишель. Как отмечается в совместном заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Госдепартамента, соглашение, в частности, предполагает институциональные реформы, направленные на укрепление судебной и избирательной системы.

"Европейский союз и Соединенные Штаты призывают всех членов парламента Грузии подписать соглашение, которое сегодня предложит глава Европейского совета Мишель. Это соглашение, которое все члены парламента могут добросовестно подписать <...>", - полагают представители США и ЕС.

"Институциональные реформы, предложенные в соглашении, представляют собой важный прогресс для демократического развития Грузии <...>", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что предлагается "создание более независимой судебной системы, укрепление избирательного процесса".

В Грузии пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция организует акции протеста. Камнем преткновения в переговорах стало требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита по вопросу внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".