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Польша поддержала решение Чехии о высылке сотрудников посольства России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек ранее сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб
Здание МИД Польши MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание МИД Польши
© MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock/FOTODOM

ВАРШАВА, 18 апреля. /ТАСС/. МИД Польши выразил поддержку действиям Чехии, власти которой приняли решение о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства, утверждая, что они имели отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом польское внешнеполитическое ведомство заявило в воскресенье в Twitter.

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"Союзная солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о высылке российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году", - утверждается в сообщении.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.

МИД РФ выразил решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом. Как заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии.

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ЧехияПольша
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