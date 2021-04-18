Чехия намерена вынести инцидент в Врбетице на обсуждение Североатлантического совета

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии при НАТО Якуб Ландовский в воскресенье сообщил, что республика вынесет на обсуждение на предстоящем во вторник заседании Североатлантического совета инцидент в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на местном складе боеприпасов. Днем ранее чешские власти выступили с утверждением, что к этому инциденту были причастны российские спецслужбы.

"Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится во вторник, рассмотрение этого вопроса [инцидента в Врбетице]", - отметил Ландовский, слова которого приводит Чешское радио.

Посол уже информировал в Брюсселе представителей других стран - членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. Они, по его словам, полностью поддержали предпринятые Чехией шаги по отношению к РФ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД республики, в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами трагедии в Врбетице, при которой погибли два человека. К ней, как сказали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Россия в воскресенье выразила властям Чехии в связи с этим решительный протест и примет ответные меры. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, это "беспрецедентное решение" властей Чехии, принятое "под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году", "тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами". Как отметили в МИД РФ, этот "враждебный шаг" продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы, и в нем "нельзя не видеть также американский след".