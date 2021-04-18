Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что "национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году". ТАСС подготовил материал о выдворении российских дипломатов из разных государств в 2021 году.

21 января 2021 года Албания объявила первого секретаря российского посольства Алексея Кривошеева персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. 8 февраля РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу.

8 февраля 2021 года Германия, Польша и Швеция объявили персонами нон грата трех сотрудников российских посольств в этих странах. Эти меры стали ответом на решение, принятое 5 февраля, о высылке из России немецкого, польского и шведского дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку задержанного Алексея Навального 23 января.

В феврале 2021 года дипломат российского посольства в Эстонии, занимавшийся вопросами культуры и образования, был объявлен персоной нон грата. В ответ Россия выслала сотрудника эстонской дипмиссии. Об этих инцидентах сообщила 18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 марта 2021 года МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала. 19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России. В МИД РФ заявили, что оставляют за собой право ответить зеркально на высылку дипломатов.

31 марта 2021 года МИД Италии заявил о высылке из страны сотрудника военного атташата посольства РФ в Риме, "замешанного в деле о шпионаже в пользу России", а также его руководителя - военного атташе. Их имена не разглашались. Российский МИД выразил сожаление в связи с выдворением дипломатов.

15 апреля 2021 года США объявили о высылке 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". Выдворение произошло одновременно с вводом пакета санкций за якобы вмешательство России в американские выборы 2020 года и взлом сетей ряда американских министерств. 16 апреля 2021 года в качестве зеркальной меры глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о решении выслать из России десять американских дипломатов.

15 апреля 2021 года власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также "действия во вред Республике Польша". В ответ на это 16 апреля МИД РФ опубликовал заявление о высылке из России пяти польских дипломатов.