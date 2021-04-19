Байден призвал американцев не медлить с вакцинацией от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом без промедления прививаться от коронавируса. Выступление главы государства было показано в воскресенье вечером в передаче телеканала NBC , посвященной вакцинации.

Байден напомнил, что власти США намерены обеспечить всем взрослым жителям страны доступ к вакцинам уже с понедельника. "Вакцинация бесплатна и удобна, - заверил он. - Это позволит вам сделать максимум возможного, чтобы предохранить от COVID-19, в том числе от его новых вариантов, себя, окружающих, помочь восстановлению экономики и возвращению жизни в привычное русло".

"Спасибо вам, если вы уже полностью привиты, - сказал президент США, обращаясь к американцам. - Если вы только планируете привиться, пожалуйста, пройдите эту процедуру до конца". "Мы добились значительного прогресса, но борьба с вирусом продолжается, и нам нужно привить еще десятки миллионов американцев", - заключил глава Белого дома.

По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, более 39,5% населения штатов (свыше 131,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 25,4% (84,2 млн человек) прошли полную вакцинацию.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 567 210 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.