Еврокомиссия выразила солидарность с позицией Чехии по высылке российских дипломатов

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии", - заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высылку российских дипломатов и объявление Прагой в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, якобы причастных ко взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года.

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) полностью солидарна с позицией Чехии по высылке российских дипломатов. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Мамер также отметил, что в настоящий момент утверждения чешской стороны относительно приписываемой РФ диверсии в настоящий момент обсуждаются на видеоконференции глав МИД ЕС, которые серьезно восприняли обвинения Праги.

В субботу вице-премьер и и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск подозреваемых в Великобритании покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге их считают, возможно, причастными к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления Гамачека, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.