США сворачивают деятельность межведомственных групп по кибератаке через ПО SolarWinds

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Власти США сворачивают деятельность межведомственных групп, созданных для реагирования на кибератаку через программное обеспечение (ПО) американской компании SolarWinds, а также на взломы сетей из-за уязвимости в ПО Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Администрация [президента США Джо] Байдена созвала две Объединенные координационные группы, чтобы дать общегосударственный ответ на инциденты с SolarWinds и Microsoft Exchange. В связи со значительным увеличением количества исправлений [в ПО] и сокращением числа жертв мы отказываемся от текущих повышенных усилий групп и будем осуществлять дальнейшее реагирование посредством стандартных процедур урегулирования инцидентов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, опыт, полученный в ходе работы двух указанных групп, будет использоваться властями при реагировании на инциденты в киберсфере в будущем.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

В начале марта не менее 60 тыс. организаций и компаний в США подверглись взлому из-за уязвимостей Microsoft Exchange Server. Американская администрация пока не смогла назвать тех, кто, как она считает, несет ответственность за кибератаку через эти лазейки. После атак корпорация была определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране. Ожидается, что Microsoft получит $150 млн.