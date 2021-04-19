ЕС объявил о соглашении между властью и оппозицией в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Евросоюз объявил о согласии правящей и оппозиционных партий Грузии подписать предложенное Брюсселем соглашение о преодолении внутриполитического кризиса в этой стране. Об этом в понедельник написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Соглашение в Грузии. Поздравляю политических лидеров, подписавших соглашение по выходу из нынешнего кризиса", - написал он.

В марте провалом закончилась посредническая миссия спецпредставителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона, которому Мишель ранее поручил добиться соглашения от грузинских политических партий.

В воскресенье, 18 апреля, Мишель предложил оппозиционным партиям Грузии новый документ. Согласно его предложению, в случае если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Новый проект соглашения также предполагает объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию попадает и находящийся в тюрьме депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В документе говорится и об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия.

В Грузии шестой месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.