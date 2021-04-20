США приветствуют соглашение по выходу из политического кризиса в Грузии

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют соглашение по выходу из политического кризиса в Грузии, которое было подписано представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией. Об этом заявил в понедельник в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое в Грузии 19 апреля. Этот знак доброй воли представляет собой важный прогресс для демократического развития Грузии. Выполнение [соглашения] будет так же важно. Мы остаемся привержены тому, чтобы помочь Грузии сделать так, чтобы это соглашение достигло своих целей", - написал он.

Во дворце президента Грузии в понедельник состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под документом свои подписи поставили представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. От подписи воздержались партия "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии.

Соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель 18 апреля. Согласно его предложению, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее попадает глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В документе говорится и об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывалась от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.