Премьер Грузии назвал соглашение по выходу из политического кризиса шагом к демократии

ТБИЛИСИ, 19 апреля. /ТАСС/. Соглашение по выходу из политического кризиса, которое было подписано представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией, является важнейшим шагом на пути укрепления демократии. Об этом в понедельник написал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook .

"Сегодня мы сделали важнейший шаг на пути укрепления демократии. Это победа Грузии. Я благодарю председателя [Евросовета Шарля] Мишеля, посла США госпожу [Келли] Дегнан, посла Евросоюза господина [Карла] Харцеля, господина [Кристиана] Даниэльсона (представитель главы Евросовета - прим. ТАСС), всех тех, кто трудился ради сегодняшнего соглашения", - отметил Гарибашвили.

Глава правительства также выразил благодарность народу Грузии, "который, набравшись терпения, ожидал завершения процесса переговоров". По словам премьера, в настоящее время всем политическим игрокам необходимо направить все усилия для реагирования на вызовы, перед которыми стоит страна.

Во дворце президента Грузии в понедельник состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под документом свои подписи поставили представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. От подписи воздержались партия "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии.

Соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель 18 апреля. Согласно его предложению, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается объявление амнистии для всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее попадает глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В документе говорится и об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывалась от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.